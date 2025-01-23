Песков не считает номинацию Борисова на "Оскар" завершением культуры отмены

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Номинация актера Юры Борисова на "Оскар" не является завершением "отмены" российской культуры на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Как, в свою очередь, считает гендиректор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров, Борисова номинировали на премию как американского артиста. Режиссер не видит в номинации политической подоплеки, сообщает телеканал "360".

"В принципе, он здесь выступает как американский актер. Российских актеров отдельно не номинируют. Он снимался в американской картине, его номинировали", – сказал Шахназаров.

Она также высоко оценил талант Борисова и пожелал ему удачи.

Ранее стало известно, что Борисова номинировали на премию "Оскар" как лучшего актера второго плана в фильме "Анора". Вместе с Борисовым в борьбе за статуэтку примут участие Гай Пирс ("Бруталист"), Эдвард Нортон ("Никому не известный"), Киран Калкин ("Настоящая боль"), Дензел Вашингтон ("Гладиатор-2") и Джереми Стронг ("Ученик").

Киноакадемия также объявила остальных номинантов на "Оскар". Сама церемония пройдет в ночь на 3 марта по московскому времени, ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен.