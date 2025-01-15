The Hollywood Reporter: церемонию "Оскар" не станут отменять из-за пожаров в Лос-Анджелесе

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Представители Американской академии киноискусств опровергли информацию о том, что церемонию вручения премии "Оскар" в 2025 году могут отменить впервые в истории на фоне лесных пожаров в округе Лос-Анджелес, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Журналисты связались с высокопоставленными представителями академии и близкими к топ-звездам лицами. В ходе бесед с ними они выяснили, что подобные планы не прорабатываются и консультативных комиссий по вопросу возможной отмены церемонии не существует.

При этом единственным органом в академии, который в настоящий момент может принимать решение о проведении церемонии является совет управляющих, подчеркнули авторы статьи. Журналисты также указали, что премию необходимо провести "с достоинством, чтобы помочь сбору пожертвований и воздать должное усилиям по ликвидации последствий пожаров".

Кроме того, академия не имеет права решать судьбу церемонии в одностороннем порядке. Любые перемены она должна согласовывать со своим партнером, вещательной корпорацией ABC. Тем не менее в руководстве академии на данный момент преобладает мнение о необходимости проведения премии, резюмировали журналисты.

Ранее киноакадемия решила перенести дату объявления номинантов на премию "Оскар" с 17 на 19 января из-за пожаров. Кроме того, до 14 января был продлен период голосования за претендентов на награды.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. С того момента стало известно о гибели 24 человек. По последним данным, площадь пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна, достигнув 40 306 акров, что соответствует 163 квадратным километрам.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявлял, что лесные пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если их рассматривать с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.

В свою очередь, президент США Джо Байден подчеркнул, что на восстановление пострадавших от пожаров районов Лос-Анджелеса потребуются десятки миллиардов долларов. Он призвал конгресс активизироваться и выделить финансирование на эти нужды.