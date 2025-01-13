Число погибших в результате пожаров в Калифорнии возросло до 24

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Не менее 24 человек погибли из-за пожаров в Калифорнии. Об этом со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес сообщает телеканал ABC News.

"Подтверждена гибель 16 человек при пожаре Итон и 8 человек при пожаре Пэлисейдс", – сообщили на телеканале.

Личности большинства погибших установить пока не удалось.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. В Лос-Анджелесе свыше 10 тысяч строений оказались уничтожены, а 370 тысяч человек остались без электричества.

Для помощи в тушении огня власти Канады отправят 250 пожарных и авиацию, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он уточнил, что впоследствии могут быть направлены и военные.

В настоящее время не менее 20 человек задержаны в Лос-Анджелесе за мародерство во время природных пожаров. Согласно данным СМИ, в некоторых районах Калифорнии начнет действовать комендантский час.