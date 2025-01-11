Newsweek: более 900 заключенных участвуют в тушении пожаров в Калифорнии

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Более 900 заключенных принимают участие в тушении лесных пожаров, бушующих на юге Калифорнии, пишет журнал Newsweek со ссылкой на Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии (CDCR).

К настоящему моменту 939 пожарных, прошедших подготовку в соответствующих лагерях для заключенных, работают круглосуточно над возведением пожарозащитных линий и удалением топлива из построек для замедления распространения огня.

Причем людей, отбывающих наказание, составляет порядка 30% всех пожарных, которые с пламенем в Калифорнии.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. В Лос-Анджелесе свыше 10 тысяч строений оказались уничтожены, а 370 тысяч человек остались без электричества.

По последним данным, в результате катастрофы погибли не менее 11 человек. Как уточнили журналисты, 5 человек погибли в зоне пожара Пэлисейдс, еще 6 не удалось спасти на территории охваченного огнем Итона.

Для помощи в тушении огня власти Канады отправят 250 пожарных и авиацию, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он уточнил, что впоследствии могут быть направлены и военные.

В настоящее время не менее 20 человек задержаны в Лос-Анджелесе за мародерство во время природных пожаров. При этом, по данным СМИ, в некоторых районах Калифорнии начнет действовать комендантский час.