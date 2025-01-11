CNN: число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 11

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Как минимум 11 человек погибли в результате пожаров, которые охватили округ Лос-Анджелес в американском штате Калифорния, сообщила телекомпания CNN.

Как уточнили журналисты, 5 человек погибли в зоне пожара Пэлисейдс, еще 6 не удалось спасти на территории охваченного огнем Итона. Ранее сообщалось о 10 погибших.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. В Лос-Анджелесе свыше 10 тысяч строений оказались уничтожены, а 370 тысяч человек остались без электричества.

Для помощи в тушении огня власти Канады отправят 250 пожарных и авиацию, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он уточнил, что впоследствии могут быть направлены и военные.

В настоящее время не менее 20 человек задержаны в Лос-Анджелесе за мародерство во время природных пожаров. При этом, по данным СМИ, в некоторых районах Калифорнии начнет действовать комендантский час.