AccuWeather: ущерб от пожаров в Калифорнии может достичь 150 млрд долларов

10 января, 12:35Происшествия
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, чьи слова передает газета New York Post, предложила пострадавшим от пожаров помощь через несуществующий сайт, где люди якобы должны были узнать информацию о ресурсах и убежищах. В связи с этим пользователи назвали Басс в соцсети Х самым некомпетентным политиком в США и призвали ее покинуть пост.
Пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. В Лос-Анджелесе более 10 тысяч строений оказались уничтожены, а 370 тысяч человек остались без электричества.
В связи с этим власти объявили в штате режим масштабного бедствия. При этом некоторые пострадавшие не смогут получить страховые выплаты, уточнила вице-президент США Камала Харрис.
На данный момент судмедэксперты подтвердили гибель 10 человек. Полиция, в свою очередь, уже задержала подозреваемого в поджоге, спровоцировавшего пожар на западе агломерации Лос-Анджелеса. Ему может грозить пожизненный срок.
Но фоне возгораний пришлось закрыть школы, колледжи и офисы. Запах гари чувствуется в Беверли-Хиллз, а сильный ветер разносит по окрестностям пепел.
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