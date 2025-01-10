AccuWeather: ущерб от пожаров в Калифорнии может достичь 150 млрд долларов

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Ущерб от природных пожаров, которые зафиксированы на юге Калифорнии, может составить около 150 миллиардов долларов. Об этом сообщает RT со ссылкой на пост представителя сервиса по наблюдению за погодой AccuWeather Билла Уэйделла в соцсети Х.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, чьи слова передает газета New York Post, предложила пострадавшим от пожаров помощь через несуществующий сайт, где люди якобы должны были узнать информацию о ресурсах и убежищах. В связи с этим пользователи назвали Басс в соцсети Х самым некомпетентным политиком в США и призвали ее покинуть пост.

Пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. В Лос-Анджелесе более 10 тысяч строений оказались уничтожены, а 370 тысяч человек остались без электричества.

В связи с этим власти объявили в штате режим масштабного бедствия. При этом некоторые пострадавшие не смогут получить страховые выплаты, уточнила вице-президент США Камала Харрис.

На данный момент судмедэксперты подтвердили гибель 10 человек. Полиция, в свою очередь, уже задержала подозреваемого в поджоге, спровоцировавшего пожар на западе агломерации Лос-Анджелеса. Ему может грозить пожизненный срок.

Но фоне возгораний пришлось закрыть школы, колледжи и офисы. Запах гари чувствуется в Беверли-Хиллз, а сильный ветер разносит по окрестностям пепел.

