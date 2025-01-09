Русские жители Лос-Анджелеса рассказали о пожарах в городе

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Многие жители элитного района Пасифик-Палисейдс вынуждены срочно эвакуироваться, рассказали русскоязычные жители Лос-Анджелеса в беседе с Daily Storm.

"В Пасифик-Палисейдс жили мои друзья. Они уехали спустя несколько часов после начала пожара к родственникам с тем, что успели взять. Их дом находился в окружении огня, и у них пока нет никакой информации. Друзья почти уверены, что все их имущество сгорело, и не знают, что делать", – отметила жительница Алена Скворцова.

По ее словам, теперь пострадавшие будут искать новое жилье. Те, кто арендовал квартиры, сможет возместить ущерб при помощи страховых, но власти пока не дают точной информации, посетовала Скворцова.

В свою очередь, другая собеседница издания Анна Терехова рассказала, что жителей предупреждают об опасности заранее и призывают покинуть дом, если есть вероятность того, что огонь дойдет до жилища. Она уточнила, что запах гари чувствуется в Беверли-Хиллз, над всем городом висит густой дым, а сильный ветер разносит по окрестностям пепел и гарь.

Еще одна жительница Лос-Анджелеса Елена Степкина отметила, что в городе закрыты школы, колледжи и офисы. Семья Степкиной при этом готовится к худшему, хоть и живет в более безопасной части города.

"Мы живем тут 2,5 года. Совсем недавно был сильный пожар в Малибу. Этот на моей памяти тут самый масштабный. В трех местах сейчас горит", – заключила она.

Лесные пожары в Калифорнии начались 7 января. Огонь охватил площадь в как минимум 11 тысяч гектаров. Из-за стихийного бедствия президент США Джо Байден ввел в штате режим масштабного бедствия. По данным СМИ, погибли пять человек. Кроме того, из-за пожаров почти 370 тысяч человек остались без электричества.

