TMZ: дом Пэрис Хилтон полностью сгорел в пожаре

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Дом известной американской телеведущей, актрисы и модели Пэрис Хилтон в Малибу был полностью уничтожен пожаром, который бушует в Лос-Анджелесе в Калифорнии. Об этом пишет портал TMZ.

Согласно данным источников портала, дом Хилтон сгорел дотла и не подлежит восстановлению. Отмечается, что модель не проживала там на постоянной основе, это был лишь один из принадлежащих ей объектов недвижимости.

Пожарная служба Калифорнии сообщает, что общая площадь пожаров в Лос-Анджелесе достигла почти 11 тысяч гектаров. Огнем уничтожены более тысячи строений, погибли как минимум 5 человек.

Ранее четыре человека погибли и 20 пропали без вести при пожаре в Валенсии. Возгорание произошло в 14-этажном здании в районе Кампанар. Минимум 14 человек получили во время пожара ранения и травмы.

До этого четыре человека погибли в результате пожара в доме престарелых в западной части Германии. Еще не менее 58 человек получили при пожаре травмы, среди пострадавших оказались полицейский и пожарный.