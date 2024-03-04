04 марта, 09:49Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Германии – СМИ
Фото: 123RF/udo72
Четыре человека стали жертвами пожара в доме престарелых в западной части Германии. Об этом сообщает Tagesschau.
К моменту прибытия спасателей огонь уже успел охватить двухэтажное здание. Причины возгорания устанавливаются.
"Четыре человека погибли сегодня утром при пожаре в доме престарелых в Бедбург-Хау и Северном Рейне-Вестфалии", – говорится в сообщении.
Еще не менее 58 человек получили при пожаре травмы. Среди пострадавших оказались полицейский и пожарный.
До этого четыре человека погибли и 20 пропали без вести при пожаре в Валенсии. Возгорание произошло в 14-этажном здании в районе Кампанар. Минимум 14 человек получили во время пожара ранения и травмы.
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