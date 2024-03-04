Четыре человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Германии – СМИ

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Четыре человека стали жертвами пожара в доме престарелых в западной части Германии. Об этом сообщает Tagesschau.

К моменту прибытия спасателей огонь уже успел охватить двухэтажное здание. Причины возгорания устанавливаются.

"Четыре человека погибли сегодня утром при пожаре в доме престарелых в Бедбург-Хау и Северном Рейне-Вестфалии", – говорится в сообщении.

Еще не менее 58 человек получили при пожаре травмы. Среди пострадавших оказались полицейский и пожарный.

До этого четыре человека погибли и 20 пропали без вести при пожаре в Валенсии. Возгорание произошло в 14-этажном здании в районе Кампанар. Минимум 14 человек получили во время пожара ранения и травмы.



Шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых в Милане