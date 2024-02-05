Свыше 100 человек погибли из-за лесных пожаров в Чили

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Больше 100 человек погибли из-за лесных пожаров в регионе Вальпараисо в центральной части Чили. Об этом сообщает агентство EFE.

Замминистра внутренних дел Чили Мануэль Монсальве сообщил, что в результате пожаров погибли 112 человек, опознать смогли только 32 из них. По его информации, в городе Винья-дель-Мар и его окрестностях 200 человек числятся пропавшими без вести. Как рассказал замглавы МВД, за последние несколько дней в стране произошли 165 пожаров, 40 из которых не получается локализовать. Еще 112 возгораний находятся под контролем, четыре пожара ликвидировали.

Замминистра внутренних дел страны уточнил, что лесные возгорания повредили или уничтожили дома, в которых проживают около 40 тысяч человек. В Винья-дель-Маре и в соседних городах Кильпуэ и Вилья-Алемана чилийские власти ввели комендантский час с целью облегчения работы пожарных и спасателей и пресечения мародерства, говорится в материале.

Замглавы МВД Чили разъяснил, что разовое появление нескольких пожаров может свидетельствовать о том, что их устроили намеренно. По словам Монсальве, злоумышленников будут искать. После того как их найдут, им придется столкнуться не только с осуждением общественности, но и законом, заверил он.

Он также отметил, что, по прогнозам метеорологов, 5 и 6 февраля в стране сохранится благоприятная погода для тушения пожаров. По мнению губернатора Вальпараисо Родриго Мундака, некоторые пожары в регионе могли вспыхнуть в результате поджогов, поскольку они начались одновременно в четырех местах.

Ранее сообщалось о не менее 46 погибших жителях Чили из-за лесных пожаров. Чилийский президент Габриэль Борич призвал граждан эвакуироваться из опасной зоны.

Город превратился в пепелище из-за лесных пожаров в Чили