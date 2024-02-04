Новости мира: 46 человек погибли из-за лесных пожаров в Чили

Из-за лесных пожаров в Чили погибли не менее 46 человек. Президент страны Габриэль Борич призвал жителей эвакуироваться из опасной зоны.

Пламя стремительно распространяется из-за жары, сильного ветра и низкой влажности. Взять пожары под контроль пока не удается. Самая сложная ситуация – в регионе Вальпараисо.

В Пакистане разбушевалась водная стихия. Город Карачи захлестнули проливные дожди, там затоплены первые этажи домов. Из строя вышли почти все линии электропередачи. Мегаполис известный также как "город огней" погрузился во тьму. Без света остались примерно 23 миллиона жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.