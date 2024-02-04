Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 13:30

Происшествия

Новости мира: 46 человек погибли из-за лесных пожаров в Чили

Новости мира: 46 человек погибли из-за лесных пожаров в Чили

Собянин выразил соболезнования близким погибших при ударе по Лисичанску

Новости регионов: несовершеннолетний водитель погиб в аварии в Красноярском крае

Новости регионов: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске

Пассажиры устроили дебош на рейсе из Петербурга в Екатеринбург

Три человека получили ранения при нападении на вокзале в Париже

В Чили из-за лесных пожаров погибли не менее 10 человек

Автомобиль перевернулся в Москве на Варшавском шоссе

"Безопасный город": группу лжекоммунальщиков разоблачили в Москве

Во Флориде небольшой самолет упал на парк жилых фургонов

Из-за лесных пожаров в Чили погибли не менее 46 человек. Президент страны Габриэль Борич призвал жителей эвакуироваться из опасной зоны.
Пламя стремительно распространяется из-за жары, сильного ветра и низкой влажности. Взять пожары под контроль пока не удается. Самая сложная ситуация – в регионе Вальпараисо.

В Пакистане разбушевалась водная стихия. Город Карачи захлестнули проливные дожди, там затоплены первые этажи домов. Из строя вышли почти все линии электропередачи. Мегаполис известный также как "город огней" погрузился во тьму. Без света остались примерно 23 миллиона жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика