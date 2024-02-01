Автомобиль загорелся на Ленинском проспекте в Тропарево-Никулине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание автомобиля произошло в районе дома 158 на Ленинском проспекте в столичном районе Тропарево-Никулино. На место случившегося прибыли оперативные службы, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в сторону области ограничено по двум полосам из четырех. Водителей призвали выбирать альтернативные пути поездки.

5 января стало известно об аварии на внутренней стороне 76-го километра МКАД в районе Химкинского моста. Там столкнулись четыре автомобиля. Обстоятельства инцидента также устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на перекрестке улиц Лобачевского и Коштоянца произошло столкновение автомобилей такси и Hyundai Grand Starex. По данным столичной прокуратуры, правила дорожного движения нарушил водитель такси. В результате аварии пострадал 16-летний пассажир автомобиля Hyundai.

До этого ДТП с участием автомобиля каршеринга Nissan произошло на Рязанском проспекте в Москве. По данным надзорного ведомства, водитель Nissan находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подросток пострадал при столкновении двух автомобилей на западе Москвы