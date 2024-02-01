01 февраля, 14:55Происшествия
Автомобиль загорелся на Ленинском проспекте в Тропарево-Никулине
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Возгорание автомобиля произошло в районе дома 158 на Ленинском проспекте в столичном районе Тропарево-Никулино. На место случившегося прибыли оперативные службы, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение в сторону области ограничено по двум полосам из четырех. Водителей призвали выбирать альтернативные пути поездки.
5 января стало известно об аварии на внутренней стороне 76-го километра МКАД в районе Химкинского моста. Там столкнулись четыре автомобиля. Обстоятельства инцидента также устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на перекрестке улиц Лобачевского и Коштоянца произошло столкновение автомобилей такси и Hyundai Grand Starex. По данным столичной прокуратуры, правила дорожного движения нарушил водитель такси. В результате аварии пострадал 16-летний пассажир автомобиля Hyundai.
До этого ДТП с участием автомобиля каршеринга Nissan произошло на Рязанском проспекте в Москве. По данным надзорного ведомства, водитель Nissan находился в состоянии алкогольного опьянения.
Подросток пострадал при столкновении двух автомобилей на западе Москвы
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