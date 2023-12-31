Хоккеисты юношеской команды погибли в ДТП в Вологодской области

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Юные хоккеисты команды "Чайка" погибли в результате ДТП. Об этом со ссылкой на Федерацию хоккея Вологодской области сообщает РИА Новости.

Спортсмены были 2010 и 2011 года рождения. Хоккейные клубы "Череповец", "Чайка", а также Федерация хоккея Вологодской области выразили свои соболезнования родным и близким.

"Пока в ходе следствия информации нет. Есть предположения, что занесло из-за колеи, неудачное перестроение. Дорога 4-полосная, на встречную полосу не должен был выезжать по своей инициативе", – заявили в Федерации хоккея Вологодской области.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай автобус наехал на 9-летнего ребенка, который скатился на ледянке на проезжую часть. Трагедия случилась в субботу, 30 декабря. Ребенок погиб на месте происшествия.

До этого водитель микроавтобуса "Форд" сбил ребенка, который переходил по пешеходному переходу Онежскую улицу. Уточняется, что за рулем автомобиля находился 23-летний водитель. Пострадавшего 10-летнего мальчика госпитализировали.