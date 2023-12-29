Мужчина сбил пенсионерку в Москве и скрылся с места ДТП

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Мужчина за рулем Nissan сбил 80-летнюю пенсионерку и скрылся с места происшествия. Об этом заявили в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел в Строгине возле жилого дома на улице Исаковского. Мужчина начал двигаться назад и не заметил женщину. В результате наезда пенсионерка получила травмы, однако водитель, не дождавшись полицейских, уехал с места происшествия.

"Первую помощь пострадавшей оказали случайные похожие, которые вызвали скорую помощь и правоохранителей. Здоровью 80-летней пенсионерки причинен тяжкий вред", – сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура Северо-Западного административного округа взяла под свой контроль привлечение мужчины к ответственности по пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку").

Ранее водитель микроавтобуса "Форд" сбил ребенка, который переходил по пешеходному переходу Онежскую улицу. Уточняется, что за рулем автомобиля находился 23-летний водитель. Пострадавшего 10-летнего мальчика госпитализировали.

Прокуратура Северного административного округа взяла под собственный контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии и принятие по ее результатам процессуального решения.



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