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02:29

Общество

В ОП предложили ввести льготную кинокарту для пенсионеров и школьников

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России предложили создать специальную программу для посещения кинотеатров на льготных условиях. Инициатива предполагает выпуск отдельной карты для школьников, студентов, пенсионеров и других категорий граждан, которым предоставляется государственная поддержка. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб в беседе с РИА Новости.

По замыслу автора инициативы, новая карта могла бы работать по принципу "Пушкинской карты". В число потенциальных участников программы он предложил включить учащихся школ и организаций среднего профессионального образования, студентов, пенсионеров, детей из многодетных семей, ветеранов специальной военной операции и людей с инвалидностью.

Гриб считает, что такая мера поможет увеличить посещаемость российских фильмов, в том числе исторических и документальных. Дополнительная аудитория, по его мнению, позволит поддержать отечественную киноиндустрию.

Сейчас в России действует "Пушкинская карта", реализуемая в рамках национального проекта "Семья", инициированного Владимиром Путиным. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут получить карту с годовым лимитом в 5 тысяч рублей и использовать средства для покупки билетов в учреждения культуры.

Ранее Гриб предложил ввести выплаты бабушкам и дедушкам за участие в воспитании внуков. Он объяснил инициативу необходимостью проявить внимание к пожилым людям, которые вкладывают в воспитание детей значительные силы и время.

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