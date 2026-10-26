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26 октября, 07:55

Общество

В ОП предложили сделать шахматы частью школьной программы по математике

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России предложили сделать шахматы обязательной частью школьной программы по математике. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

"Считаю, что можно несколько часов шахмат в рамках уроков математики сделать обязательными, чтобы научить всех школьников играть в шахматы, а также инициировать интерес и мотивацию у детей", – приводит РИА Новости слова эксперта.

Кроме того, Гриб предложил учредить Всероссийскую школьную олимпиаду по шахматам, победители которой смогут получать дополнительные баллы к ЕГЭ.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что каждый школьник должен иметь возможность бесплатно готовиться к ЕГЭ и ОГЭ по обязательным и выбранным предметам.

По словам депутата, такую возможность необходимо гарантировать во всех школах страны, пока единый государственный экзамен существует.

В свою очередь, депутат Виталий Милонов предложил пересмотреть школьную программу так, чтобы ученики могли осваивать предметы без помощи репетиторов. По его мнению, такое решение позволило бы семьям не расходовать материнский капитал на дополнительные занятия.

В Общественной палате РФ предложили изменить время начала уроков в школах

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