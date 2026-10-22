В Госдуме предложили изменить школьную программу, чтобы детям не требовались репетиторы

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Школьную программу необходимо пересмотреть, чтобы ученики могли осваивать предметы без помощи репетиторов. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с Агентством "Москва".

"Я как отец шестерых школьников, каждый из которых, к сожалению, требует как минимум одного, а то и двух-трех репетиторов, хочу сказать, что школьную программу нужно сделать такой, чтобы нашим детям репетиторы были не нужны", – заявил депутат.

По мнению Милонова, изменение учебных планов позволило бы семьям не расходовать материнский капитал на дополнительные занятия. Он назвал это еще одним аргументом в пользу пересмотра школьной программы.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил за отказ от ЕГЭ, ОГЭ и ВПР, предложив вернуться к традиционным контрольным и экзаменам. По его мнению, погоня за тестами тормозит учебный процесс и подстегивает коммерциализацию образования. Родителям приходится оплачивать репетиторов ради подготовки к проверкам.