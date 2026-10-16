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Общество

В Общественной палате предложили начинать уроки в школах с 09:00

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Перенос начала занятий может повысить безопасность детей, которым приходится добираться до школы в темное время суток. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб в беседе с РИА Новости.

Он предложил рассмотреть новый график для школ, где уроки начинаются в 08:00. По мнению Гриба, занятия можно перенести на 09:00 на период после осенних каникул до весенних каникул, охватив таким образом две четверти учебного года.

Особое внимание, по словам общественника, следует уделить младшеклассникам. Именно для них дорога в школу в темноте может представлять дополнительный риск.

Гриб подчеркнул, что решение о времени начала уроков можно оставить на усмотрение самих образовательных учреждений. При этом новый график должен учитывать интересы всех участников учебного процесса.

Ранее сообщалось, что предельный объем внеурочной деятельности для учеников 10-х и 11-х классов в России уменьшат с 700 до 680 часов за два года обучения. Обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования должен вступить в силу 1 сентября 2027 года.

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