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14 октября, 05:38

Общество

Объем внеурочных занятий для старшеклассников снизят в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Предельный объем внеурочной деятельности для учеников 10-х и 11-х классов в России планируют уменьшить с 700 до 680 часов за два года обучения. Об этом говорится в проекте обновления федеральной образовательной программы среднего общего образования, передает ТАСС.

Каждая школа самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности. В нем определяются направления занятий, способы их организации и общее количество часов, отведенных на такую работу.

Внеурочные занятия могут быть посвящены спорту и укреплению здоровья, духовно-нравственному и социальному развитию, интеллектуальным и культурным интересам школьников. Для этого предусмотрены разные форматы, в том числе творческие студии, спортивные секции, олимпиады, конференции, экскурсии и научные исследования.

Участвовать во внеурочной деятельности школьники будут добровольно. Выбор направлений и форм занятий осуществляется с учетом мнения участников образовательных отношений.

Действовавший стандарт устанавливал максимальный объем таких занятий на уровне 700 часов за два года. Обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования должен вступить в силу 1 сентября 2027 года.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал введение школьного телевидения во всех школах страны с 2027 года. В эфире будут показывать фильмы и ролики, которые помогут в обучении.

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