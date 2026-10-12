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Общество

Исследования качества образования стартуют в школах и колледжах РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В школах и организациях среднего профессионального образования 12 октября начинается проведение национальных сопоставительных исследований качества общего образования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

В рамках исследований будет оцениваться, как школы справляются с воспитательной задачей и какой уровень функциональной грамотности демонстрируют обучающиеся.

С 12 по 14 октября состоится проверка воспитательной работы в 8-х, 9-х и 10-х классах. В этой оценке примут участие примерно 66 тысяч учеников из 507 школ по всей стране. С 15 по 16 октября будет проведена аналогичная проверка в школах 29 субъектов. В этом этапе примут участие все ученики 9-х классов из этих регионов. В ближайшие два года такие проверки будут организованы во всех остальных регионах.

20 и 22 октября запланирована оценка функциональной грамотности учеников 6-х и 9-х классов. С 27 по 29 октября будут проверяться ученики 7-х, 10-х классов, а также студенты первых и последних курсов профессиональных образовательных организаций. В этих исследованиях примут участие около 77 тысяч учащихся из 498 образовательных учреждений, включая 300 школ и 198 организаций СПО.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России планирует ввести курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности во всех школах страны с января 2027 года. В ведомстве напомнили, что данная дисциплина уже была введена для учащихся 5–11-х классов пилотных школ со второй четверти 2026/27 учебного года.

Минпросвещения также подготовило проект приказа об обновлении федеральной образовательной программы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования.

Ученикам российских школ и колледжей станет доступно школьное телевидение

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