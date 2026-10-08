Минпросвещения запустит первое школьное телевидение по всей России

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Минпросвещения РФ планирует запустить первое школьное телевидение по всей России после апробации проекта в нескольких регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта "Школьное телевидение".

В данный момент проект будет проходить апробацию в 15 регионах РФ. Первыми со школьным телевидением познакомятся ученики из Московской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Тульской, Белгородской, Тамбовской, Рязанской, Владимирской, Ульяновской, Ярославской, Оренбургской, Калужской и Смоленской областей, а также из Мордовии. Запуск проекта планируется до 15 октября.

Директор АНО "Школьное телевидение" Виталий Моргачев рассказал, что контент телевидения наглядно объяснит детям, как действовать в различных жизненных ситуациях. Сюжеты будут идти на экранах без звука. Такой формат поможет школьникам во время перемены переключиться после урока, отдохнуть и одновременно увидеть интересный и полезный контент.

До конца года проект планируется запустить в 30 регионах страны. В Минпросвещения отметили, что необходимую инфраструктуру для подключения к телевидению имеют около 6,5 тысячи школ.

"При этом возможность подключения открыта для любой школы России, располагающей соответствующим оборудованием", – добавили в ведомстве.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что школьное телевидение начнет работать во всех школах страны с 2027 года. В эфире будут показывать фильмы и ролики, которые помогут в обучении. Трансляции планируется организовывать после уроков и на переменах.