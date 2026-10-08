Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 03:58

Общество

Минпросвещения запустит первое школьное телевидение по всей России

Фото: depositphotos/fabian19

Минпросвещения РФ планирует запустить первое школьное телевидение по всей России после апробации проекта в нескольких регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта "Школьное телевидение".

В данный момент проект будет проходить апробацию в 15 регионах РФ. Первыми со школьным телевидением познакомятся ученики из Московской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Тульской, Белгородской, Тамбовской, Рязанской, Владимирской, Ульяновской, Ярославской, Оренбургской, Калужской и Смоленской областей, а также из Мордовии. Запуск проекта планируется до 15 октября.

Директор АНО "Школьное телевидение" Виталий Моргачев рассказал, что контент телевидения наглядно объяснит детям, как действовать в различных жизненных ситуациях. Сюжеты будут идти на экранах без звука. Такой формат поможет школьникам во время перемены переключиться после урока, отдохнуть и одновременно увидеть интересный и полезный контент.

До конца года проект планируется запустить в 30 регионах страны. В Минпросвещения отметили, что необходимую инфраструктуру для подключения к телевидению имеют около 6,5 тысячи школ.

"При этом возможность подключения открыта для любой школы России, располагающей соответствующим оборудованием", – добавили в ведомстве.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что школьное телевидение начнет работать во всех школах страны с 2027 года. В эфире будут показывать фильмы и ролики, которые помогут в обучении. Трансляции планируется организовывать после уроков и на переменах.

Математику, физику и химию в школах России предлагают сократить на 20–30%

Читайте также


образованиеобщество

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика