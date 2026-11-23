Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минздраву России предстоит разработать рекомендации, которые помогут педагогическим работникам и медицинским психологам распознавать факторы риска и первые признаки зависимого поведения у несовершеннолетних при использовании цифровых устройств, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Поручение дано по итогам заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, которое провела Голикова. В аппарате вице-премьера пояснили, что рекомендации касаются "факторов риска и ранних признаков зависимого поведения" у несовершеннолетних.

Кроме того, Минпросвещения вместе с Минздравом и Роспотребнадзором разработает методические рекомендации для родителей и работников дошкольных учреждений. Они будут посвящены использованию цифровых устройств в младенческом и младшем дошкольном возрасте.

Также Росмолодежи, Минпросвещения, Минкультуры и Минцифры совместно с АНО "ИРИ" поручено обратить внимание на дефицит контента для подростков в возрасте от 12 до 18 лет. В аппарате вице-премьера отметили, что не хватает научно-популярных каналов, посвященных в том числе истории страны, современной культуре и другим темам. Указано на недостаток материалов для родителей, которые помогают формировать культуру медиапотребления и медиаграмотность.

Ранее Владимир Путин одобрил предложение учителя информатики из Тверской области Алексея Морозова о создании нейросети для сферы образования. По задумке педагога, она могла бы помогать преподавателям разрабатывать презентации, медиаконтент и цифровые приложения для занятий.

Это позволило бы облегчить работу учителей и освободить больше времени для общения с учениками. Президент назвал инициативу правильной и поручил представителям правительства, отвечающим за образование, обратить на нее внимание.

