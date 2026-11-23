Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северо-востоке Москвы, на границе районов Бутырский и Марьина Роща, планируют построить и реконструировать почти 3 километра дорог. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Работы развернут в несколько этапов. Сначала обустроят Проектируемый проезд № 1051 длиной около километра. Он пройдет с противоположной стороны от путей МЦД-2 и соединит улицы Добролюбова и Веткина с Огородным проездом.

На участке предусмотрят по две полосы движения в каждом направлении. От Огородного проезда до Складочной улицы также проложат однополосную дорогу – Проектируемый проезд № 923.

На следующем этапе вдоль путей МЦД-2 появится Проектируемый проезд № 1922. С севера он примкнет к Проектируемому проезду № 767, а с юга – к продленному Проектируемому проезду № 7613. На этом участке организуют круговое движение.

Отдельные работы затронут территорию возле платформы Савеловская. Там реконструируют Проектируемый проезд № 2025 и обустроят разворотное кольцо с выездом на улицу Двинцев. В дальнейшем его планируют соединить с Новодмитровской улицей, чтобы обеспечить подвоз пассажиров к станции метро и МЦД Савеловская.

По словам Собянина, за последние годы на северо-востоке Москвы уже реализовали несколько транспортных проектов. В 2024 году открыли тоннель под путями МЦД-4, облегчивший выезд со Складочной улицы на улицу Двинцев и далее на Третье транспортное кольцо.

В 2026 году построили связку под путями МЦД-2 между улицами Добролюбова и Складочной. Благодаря ей жилые кварталы получили автобусное сообщение маршрутом № 512 со станциями Марьина Роща и Тимирязевская, соседними районами и социальными объектами.

Завершить строительство и реконструкцию новых участков рассчитывают в 2027 году. После открытия дорог у автомобилистов и пассажиров наземного транспорта появятся дополнительные маршруты. Работы проводят в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее Собянин сообщил о планах построить трехэтажный детский сад на 14 групп в районе Бирюлево Восточное. Здание разместят в жилом квартале недалеко от Фруктового сада, Бирюлевского лесопарка и дендрария, а его оформление выполнят в природных оттенках. Завершить строительство дошкольного учреждения планируют в 2028 году.

