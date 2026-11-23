Фото: MAX/"Петровка, 38"

В Москве задержан 21-летний курьер телефонных аферистов, которые обманули пенсионерку более чем на 12,3 миллиона рублей. Задержание провели сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Восточное Измайлово, передает пресс-служба столичной полиции в MAX.

Злоумышленники позвонили 84-летней москвичке под видом работников коммунальной службы, а после этого представились сотрудниками государственных органов. Они заявили, что их цель – предотвратить финансирование противоправной деятельности, и убедили женщину отдать курьеру сбережения и золотые монеты.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители напомнили, что называть незнакомцам СМС-коды и передавать накопления посторонним нельзя.

Ранее столичные полицейские также задержали 21-летнего пособника телефонных аферистов, которому школьник передал 1,5 миллиона рублей. Мошенники позвонили подростку под видом сотрудников разных ведомств и запугали уголовной ответственностью. Сбережения у него забрали под предлогом "декларирования".

