Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Гололедица может образоваться на столичных дорогах в понедельник, 23 ноября. В связи с этим водителям рекомендуется пересесть на городской транспорт, сообщил Дептранс Москвы.

Если поездку на автомобиле перенести невозможно, необходимо увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства и не совершать резких маневров.

Ранее сообщалось, что в среду, 25 ноября, в столице ожидается первая в сезоне метель. Кроме того, синоптики прогнозируют ежедневный снег до конца месяца.

К той же дате снежный покров в Московском регионе достигнет высоты 5–10 сантиметров. Синоптик Михаил Леус отмечал, что этот снег, вероятно, уже не растает до весны.

