Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО уничтожили и подавили более 80 воздушных целей над Каменском-Шахтинским и 8 районами региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Красносулинском районе падение обломков одного из дронов привело к возгоранию. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Кроме того, беспилотники атаковали Шолоховский, Родионово-Несветайский, Верхнедонской, Мясниковский, Чертковский, Каменский и Усть-Донецкий районы.

Также в ночь на 23 ноября ВСУ атаковали Воронежскую область. Глава региона Александр Гусев сообщил, что над регионом сбили 13 украинских БПЛА.