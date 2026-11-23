Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Полное обновление Бакинской улицы завершили специалисты комплекса городского хозяйства в Москве. Модернизация затронула проезжую часть и пешеходные зоны, передал портал мэра и правительства столицы.

Всего там заменили свыше 50 тысяч квадратных метров дорожного полотна и нанесли более 2,5 тысячи "квадратов" разметки.

Чтобы человек был более заметен на дороге в темноте или в непогоду, специалисты установили контрастное освещение у пешеходных переходов. Светильники с нестандартным оттенком направлены прямо на дорогу.

На части регулируемых переходов у края тротуара также установлена светодиодная лента, которая повторяет сигнал светофора. Так пешеходам легче увидеть, можно ли переходить дорогу.

Кроме того, вдоль улицы разбили более 25 тысяч квадратных метров газона. Для жителей города установлены урны, скамейки, велопарковки и защитные короба на вентиляционных шахтах.

Ранее в городе завершилось комплексное обновление 1-го Нижнемасловского переулка в Савеловском районе. Там отремонтировано свыше 3,1 тысячи квадратных метров дорожной и пешеходной инфраструктуры. Специалисты заменили асфальтобетонное покрытие, привели в порядок тротуары, обновили разметку и дорожные знаки.

