Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 23 ноября, в Москве ожидаются облачная погода и небольшой снегопад. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в городе составит от 0 до 2 градусов тепла. В ночные часы похолодает до минус 2 градусов.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах 738–740 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье днем термометры покажут от минус 1 до плюс 4 градусов. Ночью температура может опуститься до минус 3 градусов.

Ранее сообщалось, что с 23 ноября в Москве ожидается метеорологическая зима. Среднесуточная температура воздуха опустится до минусовых значений, в городе также начнет формироваться устойчивый снежный покров.