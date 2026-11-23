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Во время переговоров в Китае российский и американский лидеры не затрагивали вопрос назначения нового посла РФ в США. Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа носила более общий характер, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью "Ведомостям".

Отвечая на вопрос о возможном обсуждении кандидатуры дипломата на встрече 19 ноября, представитель Кремля ответил отрицательно.

"Нет, такие детали не обсуждались. (Был – Прим. ред.) более концептуальный разговор", – пояснил он.

Переговоры Путина с Трампом прошли в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" в китайском Шэньчжэне.

Вопрос о назначении нового посла России в США возник после смерти Александра Дарчиева. Дипломат скончался 11 ноября в возрасте 66 лет. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, причиной смерти стало хроническое заболевание.