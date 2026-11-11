Умершего посла России в США Дарчиева внесли в базу украинского "Миротворца"

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Скончавшегося на 67-м году жизни посла России в США Александра Дарчиева внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Дипломата обвинили в поддержке России и якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

МИД России сообщил о скоропостижной смерти Дарчиева 11 ноября. Он работал в США в качестве посла с 6 марта 2025 года.

В связи с его кончиной соболезнования выразили представители ООН и российские официальные лица. В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что скорбит.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Дарчиева специалистом высшего калибра и профессиональной подготовки. Он также подчеркнул, что дипломат был его другом. О тесном сотрудничестве с ним вспомнил и постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, признавшись, что будет скучать по Дарчиеву.