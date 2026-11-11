В Москве полиция задержала разбившего стекло в салоне электробуса мужчину

Фото: MAX/"Петровка, 38"

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали разбившего стекло в салоне электробуса мужчину. Об этом сообщила столичная полиция в своем канале в мессенджере MAX.

Водитель электробуса связался с правоохранителями и сообщил о повреждении перегородки в салоне транспортного средства. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, прибыв на место происшествия, задержали неподалеку 41-летнего приезжего из Воронежской области.

Мужчина находился в электробусе со своим знакомым и специально ударил ногой по стеклу. Пострадавших в результате инцидента нет.

Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Злоумышленник ранее уже был судим за такое же правонарушение.

Ранее полицейские задержали несовершеннолетних, которые разбили стекла в пяти вагонах электропоезда "Иволга", следовавшего по маршруту Фрязино – Москва. Они заранее договаривались о встречах в мессенджерах, катались на электричках и снимали свои действия на телефоны. В отношении подростков возбудили уголовное дело о вандализме.