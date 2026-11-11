Суд 1 декабря рассмотрит иск Джигана об отсутствии долга по алиментам

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Суд в Москве 1 декабря проведет беседу по иску рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна. – Прим. ред.) к бывшей жене Оксане Самойловой о признании отсутствующей задолженности по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Встреча сторон назначена на 10:40 по московскому времени. Параллельно московский суд рассматривает иск Самойловой об ограничении родительских прав бывшего мужа.

В октябре приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с Джигана 1 миллиона 737 тысяч рублей долга по нотариальному алиментному соглашению, заключенному еще в июле 2020 года. Из-за этой задолженности был арестован его подмосковный особняк.

Иск Джигана к Самойловой об оспаривании задолженности по алиментам столичный суд зарегистрировал 3 ноября. Адвокат рэпера Сергей Жорин пояснил, что музыкант не отказывается от выплат с 1 апреля 2026 года – даты расторжения брака, а требование бывшей супруги взыскать средства начиная с 2020-го, когда семья жила вместе, назвал злоупотреблением правом.