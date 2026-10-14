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14 октября, 14:03

Шоу-бизнес

С рэпера Джигана взыщут долг в 1,737 миллиона рублей по алиментам

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

С рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.) взыскивают 1,737 миллиона рублей долга по алиментам. Об этом свидетельствуют материалы судебных приставов, которые приводит РИА Новости.

Исполнительное производство о взыскании этой суммы завели 7 октября. Документ оформили на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, выданного еще в июле 2020 года.

Ранее в Сети появилась информация, что приставы арестовали дом Джигана в Подмосковье. Причиной стал долг в 1,7 миллиона рублей по алиментам перед его бывшей супругой блогером Оксаной Самойловой.

В начале июля в доме рэпера произошел инцидент со стрельбой. Как утверждали журналисты, он стрелял в своих сотрудников и около 10 часов держал их в заложниках. В это время дома были дети музыканта.

В результате один из охранников получил ранения. Спустя время Джигана обезвредили его друзья и сотрудники охраны поселка. В итоге его направили на лечение в Израиль.

После того как об инциденте узнала общественность, правоохранители начали проверку. Самойлова, в свою очередь, направила в суд иск с требованием ограничить рэпера в родительских правах.

В документах сказано, что все несовершеннолетние дети должны жить с матерью. Джиган сможет видеться с ними только по согласованию с ней и только в трезвом состоянии.

При этом сам исполнитель опроверг сообщения о стрельбе, заявив, что он просто "снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили". Он выразил надежду на то, что попытка экс-супруги ограничить его встречи с детьми не увенчается успехом.

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