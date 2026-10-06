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06 октября, 16:36

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Mash: Джиган несколько раз сбегал из реабилитационной клиники в Израиле

Джиган несколько раз сбегал из реабилитационной клиники в Израиле – СМИ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/iamgeegun

Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) неоднократно самовольно покидал территорию частного реабилитационного центра в Израиле, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, артист последний раз ушел из клиники 2 октября, перед шаббатом. Вернуть его обратно удалось лишь после полуночи. Джиган в тот день пропустил два вечерних сеанса терапии.

Отмечается, что музыкант находился в неадекватном состоянии. Он спал на откинутом кресле в машине, после чего не мог самостоятельно открыть дверь и вспомнить пароль от входа на территорию рехаба. Отсутствовал Джиган более 10 часов.

По данным СМИ, местные жители не знают, что в частном секторе расположена реабилитационная клиника. Территория находится под охраной, туда регулярно доставляют еду и вызывают клининг.

В начале июля в доме Джигана произошел инцидент со стрельбой. Как утверждали журналисты, рэпер стрелял в своих сотрудников и около 10 часов держал их в заложниках. В это время дома были дети музыканта.

В результате один из охранников получил ранения. Спустя время Джигана обезвредили его друзья и сотрудники охраны поселка. В итоге его направили на лечение в Израиль.

После того как об инциденте узнала общественность, правоохранители начали проверку. Экс-супруга Джигана Оксана Самойлова, в свою очередь, направила в суд иск с требованием ограничить рэпера в родительских правах. В документах сказано, что все несовершеннолетние дети должны жить с матерью. Джиган сможет видеться с ними только по согласованию с ней и только в трезвом состоянии.

При этом сам рэпер опроверг сообщения о стрельбе, заявив, что он просто "снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили". Он выразил надежду на то, что попытка экс-супруги ограничить его встречи с детьми не увенчается успехом.

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