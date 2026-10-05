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05 октября, 12:04

Шоу-бизнес

Оксана Самойлова пожаловалась на тяжелое эмоциональное состояние из-за утечки номера

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Модель и бывшая жена рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) Оксана Самойлова рассказала в соцсетях, что находится на грани эмоционального срыва, передает News.ru.

Причиной стали проблемы с аккаунтами и телефоном после утечки ее номера. По словам Самойловой, неизвестные начали массово пытаться получить доступ к ее соцсетям и другим сервисам.

"Мои душа и психика в аду бесконечном. Мне каждый день приходится делать вид, что я справляюсь", – поделилась модель.

Она призналась, что находится "где-то на грани", однако старается продолжать жить и заниматься повседневными делами – в том числе ради четверых детей. Самойлова подчеркнула, что работа и обязательства остаются для нее важной опорой.

В начале июля в доме Джигана случился инцидент со стрельбой. По утверждениям СМИ, рэпер стрелял в своих сотрудников и около 10 часов держал их в заложниках. В это время дома были дети.

Один из охранников в результате получил ранения. Спустя время Джигана обезвредили его друзья и сотрудники охраны поселка. В итоге его направили на лечение в Израиль.

После того как об инциденте узнала общественность, правоохранители начали проверку. Самойлова, в свою очередь, направила в суд иск с требованием ограничить рэпера в родительских правах. В документах сказано, что все несовершеннолетние дети должны жить с матерью. Джиган сможет видеться с ними только по согласованию с ней и только в трезвом состоянии.

При этом сам рэпер опроверг сообщения о стрельбе, заявив, что он просто "снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили". Он выразил надежду на то, что попытка экс-супруги ограничить его встречи с детьми не увенчается успехом.

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