Самойлова призналась, что Джиган жестко ограничивал ее свободу

Фото: vkvideo.ru/@ostorozhno_sobchak

Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.) в начале отношений с блогером Оксаной Самойловой жестко ограничивал ее свободу. Об этом экс-жена исполнителя рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак.

По словам Самойловой, Джиган запрещал ей встречаться с подругами и выходить "в свет" без него. Раздельный отпуск также был под запретом. При этом походы с подругами в ресторан приравнивались к "поведению проститутки", а ее место, как ей казалось, было на кухне.

Женщина отметила, что тогда считала такое поведение рэпера проявлением любви и нормой, но позже поняла, что это не так.

Суд официально развел Джигана и Самойлову после 14 лет брака в апреле 2026 года. В начале июля, по данным СМИ, в доме исполнителя произошел инцидент со стрельбой. Выяснилось, что рэпер стрелял в своих сотрудников, а также удерживал их в заложниках около 10 часов. В это время в доме также находились дети музыканта.

В результате инцидента один из охранников получил ранения. Спустя некоторое время Джигана обезвредили сотрудники охраны поселка и друзья рэпера. В итоге его отправили на лечение в Израиль. Пострадавшие не стали подавать заявление в полицию. Но она начала проверку после того, как произошедшее стало известно общественности.

После этого Самойлова подала иск в суд с требованием ограничить Джигана в родительских правах. Требования предусматривают определение места жительства всех несовершеннолетних детей с матерью. По данным журналистов, блогер хочет взять на себя полное право на воспитание детей, оставив рэперу возможность видеться с ними лишь по согласованию с ней, обязательно в трезвом состоянии.

Сам рэпер выразил надежду, что попытка экс-супруги ограничить его встречи с детьми не увенчается успехом. Он также рассчитывает на объективность правоохранительных органов, которые займутся этим вопросом.

