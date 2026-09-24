Джиган прокомментировал иск Самойловой об ограничении родительских прав

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштейн. – Прим. ред.) прокомментировал иск от бывшей жены Оксаны Самойловой об ограничении родительских прав. Об этом сообщает Super.ru.

В разговоре с изданием артист выразил надежду, что попытка экс-супруги ограничить его встречи с детьми не увенчается успехом. Он также рассчитывает на объективность правоохранительных органов, которые займутся этим вопросом.

"Стало понятно, для чего в последние дни появлялись многочисленные информационные вбросы, громкие публикации и анонсы интервью. Все это очень похоже на своеобразную информационную артиллерийскую подготовку к предстоящему судебному процессу и попытку заранее сформировать негативное общественное мнение", – сказал музыкант и выразил уверенность, что суд будет руководствоваться исключительно доказательствами и законом.

Джиган также сожалеет, что их развод с Самойловой, который "начинался цивилизованно и без публичного выяснения отношений", закончился именно таким образом. По его мнению, подобные вопросы правильнее решать в правовом поле, а не посредством информационных войн.

О том, что Самойлова подала иск в Савеловский суд Москвы с требованием ограничить бывшего мужа в родительских правах, стало известно 24 сентября. Поводом для этого стал инцидент с Джиганом в коттеджном поселке "Шато Соверен" под подмосковным Красногорском.

Как писали СМИ, в начале июля он стрелял в сотрудников на территории своего дома, удерживая их в заложниках около 10 часов. В это время в доме также находились дети рэпера. Один из охранников получил ранения. Однако пострадавшие не стали подавать заявление в полицию.

Как рассказал получивший ранения охранник, в тот день музыканту показалось, что рабочий изнасиловал ребенка, но доказательств этому не было. Артист запер мужчину в коридоре, обвинял в педофилии и угрожал, после чего началась стрельба.

В итоге рэпера отправили на лечение в Израиль. Он эту информацию подтвердил, однако сообщения о стрельбе опроверг. С его слов, он просто "снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили".

Правоохранители начали проверку. В случае подтверждения обстоятельств со стрельбой Джигану может грозить до 15 лет лишения свободы.