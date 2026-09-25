Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 12:26

Шоу-бизнес

Тима Белорусских рассказал об изменениях в жизни и отношении к сцене за последние годы

Фото: Европейская медиагруппа

Певец Тима Белорусских рассказал, как изменились его жизнь и отношение к сцене за последние годы, на шоу "Живой завтрак с Бригадой У" от "Европы Плюс", передает Super.

Недавно вернувшийся на российскую сцену артист признался, что после публичного затишья стал ценить каждый миг, проведенный на сцене, и каждый взгляд поклонника.

Он старается этим наслаждаться, несмотря на изменение интересов публики с течением времени. Также, по его словам, звездная болезнь ему не знакома.

Основные перемены в жизни самого Белорусских связаны с его 10-летней дочерью Софией.

"Дочь становится с каждым годом все старше, поэтому каждый год у меня что-то меняется. Приходится подстраиваться", – поделился он.

Также Белорусских добавил, что незабудка до сих пор осталась его любимым цветком.

Музыкант исчез из медиаполя после того, как его задержали в январе 2021 года в одном из игровых клубов Минска, тогда же в ходе обыска у него обнаружили наркотики. По результатам проведенного расследования молодой человек признал вину.

В апреле того же года Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы. Он получил наказание в виде домашней "химии", по которому ему нельзя находиться вне дома вечером и запрещено употреблять спиртное, также он ограничен в поездках по стране. Кроме того, за ним установлен надзор, а правоохранители могут привлекать его к труду.

Читайте также


шоу-бизнес

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика