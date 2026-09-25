Тима Белорусских рассказал об изменениях в жизни и отношении к сцене за последние годы

Фото: Европейская медиагруппа

Певец Тима Белорусских рассказал, как изменились его жизнь и отношение к сцене за последние годы, на шоу "Живой завтрак с Бригадой У" от "Европы Плюс", передает Super.

Недавно вернувшийся на российскую сцену артист признался, что после публичного затишья стал ценить каждый миг, проведенный на сцене, и каждый взгляд поклонника.

Он старается этим наслаждаться, несмотря на изменение интересов публики с течением времени. Также, по его словам, звездная болезнь ему не знакома.

Основные перемены в жизни самого Белорусских связаны с его 10-летней дочерью Софией.

"Дочь становится с каждым годом все старше, поэтому каждый год у меня что-то меняется. Приходится подстраиваться", – поделился он.

Также Белорусских добавил, что незабудка до сих пор осталась его любимым цветком.

Музыкант исчез из медиаполя после того, как его задержали в январе 2021 года в одном из игровых клубов Минска, тогда же в ходе обыска у него обнаружили наркотики. По результатам проведенного расследования молодой человек признал вину.

В апреле того же года Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы. Он получил наказание в виде домашней "химии", по которому ему нельзя находиться вне дома вечером и запрещено употреблять спиртное, также он ограничен в поездках по стране. Кроме того, за ним установлен надзор, а правоохранители могут привлекать его к труду.