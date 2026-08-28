Футболист Нигматуллин выбрал необычное имя для новорожденной дочери

Футболист Руслан Нигматуллин стал отцом третий раз. Для его молодой супруги ребенок стал первым. Подробности личной жизни знаменитости – в материале Москвы 24.

"Всю жизнь мечтал о дочери"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ruslan_nigmatullin

51-летний футболист Руслан Нигматуллин стал отцом третий раз: его молодая супруга Эвелина родила дочь 22 сентября. Счастливые родители дали малышке необычное имя.





Руслан Нигматуллин футболист Адалин, впереди у нас целая жизнь, чтобы узнавать тебя и видеть, как ты растешь. А пока мы держим тебя на руках и не можем поверить, что наше счастье теперь можно обнять.

В комментариях к посту Руслан добавил, что "всю жизнь мечтал о дочери".

"Я так рад, что эта мечта сбылась именно сейчас. Спасибо моей любимой за нашу девочку и за то, что сделала мою мечту реальностью", – отметил Нигматуллин.

Девочка родилась весом 3 770 граммов и ростом 53 сантиметра. Роды прошли в подмосковном клиническом госпитале, который выбирают многие знаменитости.

Нигматуллин также выложил серию снимков с супругой и новорожденной. В комментариях многие поддержали пару и поздравили с пополнением, однако некоторые пользователи Сети выразили удивление выбором имени и сделали отсылку к американскому фильму "Век Адалин" с Блейк Лайвли в главной роли.

"Век Адалин начался", "а почему Адалин, а не Маруся, к примеру?", "где ж они имена берут...", "надо будет фильм "Век Адалин" посмотреть, отметить это событие", – высказались пользователи.

"Впервые чувствую взаимную любовь"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ruslan_nigmatullin

Эвелина Сынча младше супруга на 28 лет. По данным СМИ, пара познакомилась на выставке по продаже недвижимости в 2023-м, однако отношения завязались спустя год. В марте 2025-го возлюбленные объявили о помолвке в соцсетях, а в ноябре сыграли свадьбу. Пара выбрала закрытый формат и отметила бракосочетание в компании родных и близких. В июне 2026-го супруги рассекретили беременность.

Пару часто критикуют в Сети из-за внушительной разницы в возрасте, однако спортсмен уверял в разговоре с изданием "СтарХит", что для них цифры не важны.





Руслан Нигматуллин футболист Могу сказать честно: я чувствую себя гораздо-гораздо моложе. Я счастлив, мне очень нравится это состояние. Хочется сохранить его как можно дольше. Наиболее счастливое состояние души – когда мы вдвоем дома, смотрим сериал, работаем, обсуждаем планы. При этом цели у нас по-прежнему громадные.

В интервью Voice в августе 2026-го спортсмен также отметил, что у них с молодой супругой много общих интересов.

"Мы слушаем одну и ту же музыку, у нас одинаковые вкусы почти во всем. Раньше в отношениях один любил, а второй просто позволял себя любить – это было неполноценно. Сейчас я впервые чувствую взаимную любовь, и это совсем другое состояние", – поделился Нигматуллин.

По данным СМИ, Эвелина – модель и актриса. Она окончила Высшую школу кино и телевидения "Останкино" в Москве. Участвовала в фотосессиях и рекламных съемках, в ее портфолио также есть эпизодическая роль в сериале "ИП Пирогова".

"Присутствую в жизни супруги просто в качестве мебели"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ruslan_nigmatullin

Для Эвелины брак со спортсменом первый, а за плечами Руслана уже есть развод, причем не обошлось без скандала. По данным СМИ, Нигматуллин познакомился с первой женой Еленой в компании друзей еще в 1996-м, когда спортсмен не был известным. Между ними быстро завязался роман, они стали жить вместе и вскоре сыграли свадьбу.

Именно с первой супругой Руслан прошел путь от самого начала карьеры до больших побед и популярности: в составе клубов стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, выступал за сборную. В свою очередь, Елена ради возлюбленного попрощалась с модельной карьерой, стала дизайнером и сосредоточилась на семье.

У супругов родились двое сыновей – Руслан и Марсель. Оба уже взрослые и живут в США.

Несмотря на почти 27 лет брака, супруги развелись в 2024-м. По данным СМИ, расстались они годом ранее. Вспоминая о причинах разрыва, Нигматуллин заявил в интервью "Спорт-Экспрессу", что из отношений стали уходить любовь и уважение.





Руслан Нигматуллин футболист В последние 2 года все было не так гладко. Мне как мужчине нужно видеть, что в своей семье я любим и уважаем. А этого становилось меньше и меньше. Не знаю, что конкретно произошло, но любовь сменилась полным равнодушием. Я понял, что присутствую в жизни супруги просто в качестве мебели.

При этом Нигматуллин признавался в интервью, что дети болезненно восприняли развод и перестали с ним общаться.

Кроме того, экс-супруги не сошлись в вопросах раздела имущества: сначала договорились поделить активы пополам, однако Елена передумала. Руслан был согласен снизить свою долю до 30%, но такой расклад тоже не устроил экс-супругу, которая претендовала на 100% имущества. По данным СМИ, Елена продала квартиру в Москве за 121 миллион рублей, однако отказалась отдавать Руслану часть вырученных средств. Спортсмен обратился в суд. Весной 2025-го его требования были удовлетворены: женщину обязали выплатить 59 миллионов футболисту.

При этом Елена живет за границей и не спешит выполнять постановление суда, поэтому за дело взялись судебные приставы. В итоге имущество женщины в Подмосковье было арестовано в январе 2026-го.