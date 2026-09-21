Продюсер Дворцов подтвердил расставание Стаса и Инны Михайловых

Жена Стаса Михайлова объявила о расставании с ним в своих соцсетях, назвав уже бывшего супруга "человеком – fake". Информацию подтвердили и источники в индустрии. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мы больше не вместе"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/inamikhaylova; stas_mihailoff

Жена певца Стаса Михайлова Инна объявила о расставании с ним в своем блоге. При этом она попросила поклонников перестать писать ей с вопросами о музыканте.





Инна Михайлова жена певца Стаса Михайлова Мы больше не вместе. Пожалуйста! Я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду. Это правда.

Кроме того, Инна опубликовала короткий ролик с анонсом концерта Михайлова, сопроводив его эмодзи клоуна, а также разместила афишу его предстоящего концерта с подписью "человек – fake".

Михайлова закрыла возможность комментировать свои публикации, поэтому подписчики начали массово адресовать вопросы о расставании самому певцу. На один из них ответил фан-аккаунт, посвященный творчеству Михайлова: по словам некоего пользователя, Инну взломали и ни о каком расставании речи не идет.

Однако продюсер Сергей Дворцов, близкий к окружению семьи Стаса Михайлова, подтвердил, что певец разошелся с женой, сообщает "Газета.ру". При этом слухи о якобы измене со стороны исполнителя он опроверг.

"Да, действительно, могу подтвердить факт расставания Стаса и Инны. Они просто решили пойти своими дорогами без ругани и при этом остались хорошими друзьями. <...> Причина расставания – отношения изжили себя, так сказать, но никакой измены там нет", – заявил продюсер.

Знакомство до славы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/inamikhaylova

До последнего брака Михайлов был женат на Инне Горб, у пары родился сын Никита. Однако в 2003 году супруги развелись, а после расставания Стас посвятил Инне песню "Ну вот и все". В дальнейшем у Михайлова был роман с бэк-вокалисткой Натальей Зотовой, которая родила ему дочь Дарью, но регистрировать отношения пара не стала.

С Инной Канчельскис музыкант познакомился в 2006 году, в 2011-м они тайно поженились, а позже у них родились две дочери – Иванна и Мария. В начале отношений влюбленные жили небогато и Инна поддерживала супруга до того, как на него обрушилась слава.

"Мы тогда переехали в небольшую квартирку в 40 квадратных метров, где Инна и готовила, и убирала. Ни разу я не увидел на ее лице недовольства. Именно это для меня важно: она полюбила меня тогда, когда мне нечего было дать, кроме своей души", – рассказывал Стас журналистам.

Также, по словам певца, Инна не ревновала его к красивым коллегам-женщинам. Например, она спокойно отнеслась к работе Стаса над клипом "Спаси меня" с Екатериной Климовой в главной роли.

"А зачем? Инна присутствовала на съемочной площадке, видела, как все происходило. Ревность – это черное, негативное чувство. Я не даю поводов, поэтому ей нет места в наших отношениях. А Катя Климова – большая молодец! Она так хорошо сыграла, буквально прожила свою роль. Это до сих пор один из моих любимых клипов", – отметил Михайлов.

Резкие изменения внешности и стиля

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/stas_mihailoff

При этом именно в отношениях с Инной артист начал экспериментировать со своей внешностью. В 2020 году певец впервые удивил публику своим видом: его лицо внезапно стало выглядеть моложе, а фигура – заметно стройнее.

Позже в СМИ появилась информация, что певец изменился из-за болезни. У Стаса диагностировали острый аппендицит, и ему сделали срочную операцию. После хирургического вмешательства ему пришлось сесть на строгую диету: отказаться от острой, жирной, соленой и жареной пищи. Благодаря вынужденным ограничениям Михайлов якобы сбросил 10 килограммов.

В 2022-м Стас заявил, что действительно похудел благодаря занятиям спортом и правильному питанию. В том же году он признался, что делал уколы ботулотоксина, но пожалел об этом, так как процедура исказила внешность.



Стас Михайлов певец Теперь у меня одна бровь приподнята. С тех пор больше ни ногой.

Однако в Cети предположили, что артист мог прибегнуть и к круговой подтяжке лица, блефаропластике, биоревитализации и липосакции.

Сайт Super даже сообщил, что звездный пластический хирург Тимур Хайдаров сделал Михайлову несколько операций. По информации источника, певцу провели липосакцию области живота, подбородка, боков и груди.

В дальнейшем музыкант продолжил удивлять фанатов метаморфозами в стиле: строгие костюмы и рубашки сменили модные джинсы, цепи, браслеты и другие неожиданные для звезды атрибуты. В 2024 году Михайлов снова прокомментировал свою внешность. В разговоре с рэпером Бастой в его YouTube-шоу он признался лишь в том, что у него были вмешательства, связанные с волосами. Также певец в очередной раз подтвердил, что сделал ботокс, после чего пожалел об этом. Кроме того, именно тогда исполнитель добавил, что решил изменить стиль одежды и отрастить бороду.

В 2026 году на премии "Шансон года" певец публично ответил на критику, связанную с резкой трансформацией. Артист отметил, что некоторые поклонники до сих пор не могут принять его новый стиль, но он решил игнорировать хейт.

"Если ты только будешь делать то, что говорят тебе поклонники, тогда потеряешь свою индивидуальность", – заявил Михайлов.

Музыкант подчеркнул, что творческая реализация для него важнее соответствия ожиданиям окружающих по части стиля.