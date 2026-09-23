Шесть человек погибли в Красноярском крае после нападений медведей

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Шесть человек погибли в Красноярском крае в 2026 году после нападений бурых медведей. В связи с этими случаями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ Следственного комитета России по региону и Хакасии.

Смертельные случаи зарегистрировали на территориях Енисейского, Сосновоборского и Ермаковского муниципальных округов. Отмечается, что расследование инициировало первое управление по расследованию особо важных дел.

Следствие считает, что краевое министерство природных ресурсов и лесного комплекса и другие ответственные должностные лица не отреагировали должным образом на многочисленные сигналы об опасности и не приняли своевременных мер для регулирования численности хищников и предотвращения их появления рядом с местами проживания людей.

В прокуратуре региона, в свою очередь, рассказали, что основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки надзорного ведомства. Она показала, что необходимые меры принимались несвоевременно и не обеспечивали безопасность жителей. Отмечается, что прокуратора контролирует расследование дела.

В ведомстве также уточнили, что только с начала сентября поступило не менее 123 сообщений о появлении хищников в населенных пунктах и вблизи них. Численность бурых медведей в крае оценивается примерно в 26,6 тысячи особей, причем на некоторых территориях региона за последние годы она выросла в 2,5 раза.

Всего в 2026 году в России в результате нападений животных погибли 17 человек.

Ранее в Томской области до 1 ноября приостановили проведение экскурсий, туристических слетов и других массовых мероприятий в лесах из-за активности медведей. Губернатор Владимир Мазур поручил региональному правительству рассмотреть возможность введения режима повышенной готовности на всей территории области.

Также муниципальным властям совместно с департаментом охотничьего и рыбного хозяйства поручили взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы обеспечить безопасность жителей в населенных пунктах.

