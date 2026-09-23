В Забайкалье вновь ввели ограничения на продажу топлива

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В Забайкалье на части автозаправочных станций вернули ограничения на продажу топлива. Об этом сообщило Минэкономразвития региона в MAX.

В настоящее время на территории края в общей сложности функционируют 250 АЗС, отпуск бензина физлицам осуществляется на 249 из них.

На 42 заправках БРК введены ограничения на топливо АИ-92 и АИ-95 до 15 литров в бак. 13 АЗС "Петровскнефтепродукт" ввели ограничения на АИ-92 и Аи-95 до 20 литров. 73 АЗС "Нефтемаркет" в населенных пунктах могут выдать АИ-92 до 15 литров и АИ-95 до 20 литров. На федеральных трассах тоже есть ограничения: АИ-92 – 20 литров, АИ-95 – 30 литров.

Без ограничений топливо продается на 106 автозаправках, также они не распространяются на дизельное топливо.

Ранее стало известно, что в Калужской области с 23 сентября вновь введут временные ограничения на продажу бензина на автозаправочных станциях. Чтобы минимизировать неудобства из-за локальных логистических сбоев в поставках топлива на отдельные АЗС, оперативный штаб решил восстановить систему "чет-нечет". Бензин будут отпускать исключительно в бак.

В четные дни месяца заправляться смогут автомобили с государственными номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 или 8, а в нечетные – с номерами на 1, 3, 5, 7 или 9.