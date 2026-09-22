В Калужской области с 23 сентября возобновят ограничения на продажу бензина

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В Калужской области с 23 сентября вновь вводятся временные ограничения на продажу бензина на автозаправочных станциях, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он пояснил, что в настоящее время фиксируются локальные логистические сбои в поставках топлива на отдельные АЗС. Чтобы минимизировать неудобства, оперативный штаб решил восстановить систему "чет-нечет". Бензин будут отпускать исключительно в бак.

В четные дни месяца заправляться смогут автомобили с государственными номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 или 8, а в нечетные – с номерами на 1, 3, 5, 7 или 9.

Как отметил Шапша, ведется работа по стабилизации поставок. Власти пользуются дополнительными возможностями, чтобы увеличить поставки бензина, в том числе из Белоруссии.

Ранее российский кабмин разрешил продажу бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса "Евро-2", "Евро-3", "Евро-4" и "Евро-5" с поставкой на общих рыночных условиях на АЗС. Срок действия решения – до 30 июня 2027 года.

Также вице-премьер Александр Новак поручал Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях и призывал действовать превентивно.

