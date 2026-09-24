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24 сентября, 13:28

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TVN24: один человек скончался после нападения украинца с ножом в Польше

Один человек скончался после нападения украинца с ножом в Польше

Фото: AP/Czarek Sokolowski

Один человек скончался от полученных ран после нападения с ножом на территории аббатства в польском городе Ярославе. Об этом сообщил телеканал TVN24.

Как уточняется, еще два человека на данный момент находятся в критическом состоянии.

24 сентября в Польше задержали 31-летнего гражданина Украины, устроившего поножовщину в Ярославском аббатстве. Злоумышленник ранил пятерых человек, в том числе троих священников. Инцидент произошел на улице Бенедиктинской в Подкарпатском воеводстве.

Всех пострадавших оперативно доставили в госпиталь. Подозреваемого задержали на месте происшествия, полиция допрашивает свидетелей и выясняет обстоятельства.

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