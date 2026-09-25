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25 сентября, 04:32

Политика

Лавров и Гутерриш обсудили Украину на встрече в Нью-Йорке

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны обсудили конфликт на Украине и его глобальные последствия, сообщила пресс-служба всемирной организации.

Кроме того, как рассказали в МИД РФ, в ходе встречи Лавров передал Гутерришу доклад о фальсификации событий в Буче и потребовал от секретариата ООН детального расследования инсценировки.

Доклад был подготовлен Международным общественным трибуналом под председательством члена Общественной палаты России Максима Григорьева. В нем разоблачаются распространяемые киевским режимом фейки о якобы имевшей место резне в Буче.

Кроме того, Лавров и Гутерриш обсудили итоги пребывания португальца на посту генсека ООН и перспективы реформирования организации. Лавров подчеркнул важность выверенного реформирования ООН для адаптации к многополярному миропорядку, расширения представительства граждан стран мирового большинства в секретариате и недопустимости размывания межгосударственного характера организации.

Ранее в МИД РФ заявили, что действия Гутерриша на посту генсека ООН серьезно подорвали доверие к данной организации. Его работа запомнится регулярными превышениями полномочий, отходом от соблюдения базовых норм и принципов Устава ООН, добавили в ведомстве.

Дипломаты указали, что наиболее вопиющий характер все вышеперечисленное приобрело в контексте украинского кризиса. Срок полномочий Гутерриша на посту генсекретаря ООН истекает 31 декабря 2026 года.

Лавров заявил, что Россия не пойдет на договоренности без баланса интересов

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