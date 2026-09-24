Захарова заявила, что Лавров "вернул всех на Землю" на Генассамблее ООН

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Сергей Лавров во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН "вернул всех на Землю". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьеву на канале "Соловьев Life".

По ее словам, предыдущий оратор, представлявший другую страну, говорил о необходимости переговоров и заморозки или прекращения боевых действий. Захарова отметила, что без исторического контекста такое выступление могло показаться исключительно позитивным и направленным на урегулирование.

"Но вот начал выступать Сергей Викторович Лавров и как раз вернул всех в исторический контекст, чтобы от даже самого лучшего такого полета мыслей, вот самого высокого и, наверное, самого в теории правильного все вернулись на землю", – сказала она.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла детали встречи Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. По ее словам, они предметно поговорили о ситуации на Украине. Обсуждали, как минимизировать ущерб для отношений между странами и как обстрелы энергетических объектов влияют на ситуацию на мировых рынках.