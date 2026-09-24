ВС РФ ударили по логистическим и складским терминалам в Одесской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удары дронами по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удары были нанесены днем 24 сентября. В результате в Одессе был поражен логистический центр, где хранились и распределялись грузы военного назначения, поступающие из европейских государств.

Также был уничтожен склад БПЛА в населенном пункте Новые Беляры в Одесской области. Кроме того, на переходе морем оказался поражен сухогруз, которые доставлял в порт Одесса военное имущество для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом в ночь на 24 сентября ВС РФ также нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям по производству БПЛА, логистическим центрам и морским судам, задействованным в интересах украинских военных.

В Киеве удары пришлись по промпредприятию, выпускающему комплектующие для БПЛА большой и средней дальности, а также занимающемуся подготовкой к применению наземных робототехнических комплексов. Кроме того, поражен цех по производству беспилотников ООО "ПЕГАС АРМС". Еще одним объектом стало предприятие ООО "Элемент ЮА".

Также поражены транспортно-логистический центр, распределявший беспилотники, и телекоммуникационные центры "Киевстар" и "Парковый", предоставлявшие услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ.

