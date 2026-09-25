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25 сентября, 17:51

Политика

Российская армия поразила дата-центр в Киеве, который обрабатывал данные разведки для ВСУ

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины, благодаря чему были поражены цели в Киеве, а также Киевской и Одесской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате удара в Киеве перестал работать дата-центр "Датагрупп", который обеспечивал обработку и передачу данных разведки для нужд ВСУ.

В Требухове Киевской области был уничтожен логистический центр компании "Хеви логистик Юкрейн". Территория предприятия использовалась подразделениями министерства обороны и других силовых структур Украины для хранения товаров двойного назначения.

В Одесской области, в порту Черноморска, поражено судно типа "сухогруз". Оно доставило грузы военного назначения для украинских войск.

Ранее ВС РФ атаковали киевский центр обработки данных New-Telco, использовавшийся для обмена интернет-трафиком Минобороны Украины. Также был поражен центр обработки данных United DC, обеспечивавший обработку и передачу сведений и международную связь спецслужб противника.

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