Аэропорт Внуково работает штатно на фоне дождя

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Аэропорт Внуково продолжает работу в штатном режиме, несмотря на дождь. Об этом сообщили в пресс-службе воздушного причала.

"Авиагавань готова к традиционному вечернему пику в конце рабочей недели", – отмечается в сообщении.

Пассажирам напоминают, что проверить статус рейса перед выездом в аэропорт можно с помощью онлайн-табло, по телефону справочной 8 (495) 937-55-55 или через чат-бот.

В городе идут дожди. В связи с этим на дежурство на улицах заступили специалисты ГУП "Мосводосток". Они ведут мониторинг водосточной инфраструктуры и при необходимости открывают решетки водоприемных колодцев, чтобы увеличить их пропускную способность.

В условиях непогоды водителей попросили пересесть с автомобилей на городской транспорт. По данным ЦОДД, из-за осадков средняя скорость движения на дорогах может снизиться. Общая загруженность дорог составляет 6 баллов, а средняя скорость – 23 километра в час.