Мосводосток вышел на дежурство на столичные улицы из-за дождя

Фото: МАХ/"ГУП "Мосводосток"

Специалисты ГУП "Мосводосток" вышли на дежурство в связи с дождем в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

На улично-дорожной сети города рассредоточены бригады и специализированная техника ГУП "Мосводосток". Сотрудники ведут мониторинг водосточной инфраструктуры и при необходимости открывают решетки водоприемных колодцев, чтобы увеличить их пропускную способность.

Особое внимание уделяется низинным участкам и территориям вблизи остановок городского транспорта. Эти места находятся под контролем дежурных служб.

25 сентября синоптики прогнозировали кратковременные дожди, которые принесут до 3–4 литров осадков на квадратный метр. Температура воздуха составит от 12 до 15 градусов, что соответствует климатической норме. Однако этот день станет самым холодным за всю неделю в Москве.

26 сентября погода начнет меняться, на Центральную Россию распространится западная часть антициклона. Осадки прекратятся, небо будет переменно облачным. Ночью температура опустится до 5–8 градусов, а днем воздух прогреется до 15–18.

